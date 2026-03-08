La minaccia di Teheran | Possiamo combattere per altri sei mesi Esplosione vicino all' ambasciata americana a Oslo Israele | Colpiti comandanti dei pasdaran a Beirut

Teheran ha dichiarato di poter proseguire il conflitto per altri sei mesi. A Oslo si è verificata un'esplosione vicino all'ambasciata americana, mentre Israele ha annunciato di aver colpito comandanti dei pasdaran a Beirut. Un rappresentante ha affermato che sono costretti a rispondere in caso di attacchi da parte di paesi vicini. Il comando centrale americano è coinvolto nelle attività sul campo.

Pezeshkian: "Costretti a rispondere se attaccati da Paesi vicini". Il comando centrale americano smentisce la notizia della cattura di soldati statunitensi: "Ennesima menzogna" Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che il suo Paese "sarà costretto a rispondere" a qualsiasi attacco o tentativo di invasione da parte di un Paese vicino, in dichiarazioni trasmesse oggi dalla tv di Stato. Se i nemici dell'Iran "cercheranno di usare qualsiasi Paese per attaccare o invadere il nostro territorio, saremo costretti a rispondere a quell'attacco. Rispondere non significa avere controversie con quel Paese o voler danneggiare la sua popolazione: risponderemmo per necessità", ha detto Pezeshkian. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Medio Oriente, l'Iran annuncia una guerra lunga: “Possiamo combattere altri sei mesi”. Israele attacca siti militari e HezbollahIl conflitto in Medio Oriente entra nel nono giorno con un’escalation di attacchi e dichiarazioni che confermano l’alta tensione nella regione.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Idf, attacchi simultanei su Teheran e Beirut. Trump: «Pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito» | Colpita CiproIl Palazzo del Golestan, sito patrimonio mondiale dell'Unesco a Teheran, ha subito danni in seguito ai raid condotti da Stati Uniti e Israele contro...

Iran, enorme nube di fumo sopra Teheran: nuovi attacchi da Usa-Israele

L'Iran minaccia l’Europa: «Qualsiasi azione sarebbe un atto di guerra». Rischio allargamento del conflittoTeheran alza il livello dello scontro e avverte direttamente i Paesi europei: qualunque partecipazione alla campagna israelo-americana contro la Repubblica islamica verrebbe considerata ... ilmattino.it

"Colpite raffinerie di petrolio a Teheran. Ormai la crisi petrolifera pare destinata ad essere gravissima Tutto questo mette la Russia in posizione di grande vantaggio." - facebook.com facebook

