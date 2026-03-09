Il Napoli ha individuato due giocatori nel mirino per la prossima stagione, Mittelstadt e Gomes, nell’ambito di un'operazione

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli guarda già alla prossima stagione con un’idea chiara: ringiovanire la rosa senza rinunciare all’esperienza dei veterani. Come racconta Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro da febbraio insieme ad Aurelio De Laurentiis per pianificare il mercato estivo. L’obiettivo è costruire una squadra più fresca e competitiva, abbassando l’età media della rosa che oggi è di 28,5 anni. Un dato influenzato anche dalla presenza di diversi giocatori oltre i trent’anni: tre trentenni e ben otto ultratrentenni attualmente in organico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Mercato, operazione Napoli “green”: Mittelstadt e Gomes sono nel mirino”

Articoli correlati

Leggi anche: Mittelstadt dello Stoccarda nel mirino del Napoli per rinforzare la difesa

Napoli, mossa in anticipo per l’estate: João Gomes nel mirino, accordo con il giocatore"> Il Napoli comincia a disegnare il futuro con largo anticipo e piazza una mossa strategica in vista del mercato estivo.

Contenuti e approfondimenti su Il Mattino Mercato operazione Napoli...

Discussioni sull' argomento Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirin; Golden Power, la Ue chiede all’Italia una nuova modifica alla normativa; Alisson, il futuro si chiama Napoli; Firema entra nella galassia Fs: operazione da 150 milioni.

Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirinL’obiettivo resta uno: ringiovanire la rosa attraverso il mercato. Senza, ovviamente, mettere in dubbio i veterani che saranno ancora leader anche il prossimo anno. Non sarà ... ilmattino.it

#meteo #FVG Cielo variabile per il passaggio di velature. Di notte e al mattino soffierà Borino sulla fascia orientale della regione. Quota dello zero termico a 1900 metri circa. x.com

Il Mattino - facebook.com facebook