Il mare comune | rileggere il mediterraneo tra storia letteratura e diritto

Un percorso tra storia, letteratura e diritto che attraversa il Mediterraneo, dal mondo antico fino ai giorni nostri. Attraverso un'analisi di testi, eventi e norme, si ripercorrono le trasformazioni di un mare che ha sempre rappresentato un elemento centrale per le civiltà che si sono affacciate sulle sue sponde. La riflessione si concentra sul ruolo di questa regione nel passato e sulle questioni attuali che riguardano le sue acque.

Un excursus interdisciplinare, un viaggio nel tempo, tra mondo antico, medioevo e mondo moderno, per affrontare il Mediterraneo di oggi e di domani. Sono le premesse che hanno portato all’organizzazione e alla realizzazione del convegno dal titolo “Il Mare Comune: rileggere il Mediterraneo tra.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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