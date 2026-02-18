Il caso Esposito e il diritto storto Per capire bisogna rileggere Kafka

Stefano Esposito e Giulio Muttoni sono stati vittime di false accuse che hanno bloccato le loro vite, anche se non sono stati formalmente arrestati. La vicenda ricorda le trame di Kafka, dove le ingiustizie si celano dietro regole sfuggenti. Per capire cosa sia successo, bisogna approfondire i dettagli di questa vicenda e riflettere sulle falle del sistema giudiziario.

Pubblichiamo la prefazione di Giuliano Ferrara al libro di Ermes Antonucci, "Massacro giudiziario. Come un'indagine ingiusta ti devasta la vita. Il caso di Stefano Esposito" (Liberilibri, 224 pp., 16 euro), da oggi nelle librerie e negli store online Qualcuno doveva aver calunniato Stefano Esposito e Giulio Muttoni, perché non furono arrestati ma la loro vita si fermò. ("Qualcuno doveva aver calunniato Joseph K. poiché senza che avesse fatto alcunché di male una mattina venne arrestato". Franz Kafka, Il Processo). Questo libro di Ermes Antonucci racconta, con la tecnica dello scartafaccio che contiene più voci, in uno stile piano e comprensibile perfino nella dimensione dell'assolutamente incomprensibile, la storia di due amici, un imprenditore dell'entertainment, Giulio Muttoni, e un dipendente pubblico fattosi politico e eletto del popolo, Stefano Esposito.