Il Levriero il saggio di Simona Neri tra storia diritto e denuncia civile

Il libro di Simona Neri, “Il Levriero”, racconta una storia reale e drammatica legata a un’adozione di un levriero in Toscana. La pubblicazione, avvenuta il 20 febbraio 2026 da Giuffrè Editore, si concentra sulla difficile vita di Pepita, la levriera adottata dall’autrice. Neri, ex sindaca di Laterina Pergine Valdarno, affronta temi di diritto e diritti civili attraverso questa vicenda. La narrazione rivela anche le sfide incontrate per tutelare gli animali e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle crudeltà subite dai levrieri.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – È stato pubblicato da Giuffrè Editore il volume Il Levriero: storia di un eroe naturale e di una tragedia umana, firmato da Simona Neri, già sindaca di Laterina Pergine Valdarno e adottante della levriera Pepita. Il saggio affronta il paradosso del Galgo español, cane celebrato per millenni come simbolo di nobiltà e oggi, secondo l’autrice, vittima di un vuoto normativo che ne compromette la piena dignità di essere senziente. Neri ricostruisce la lunga storia del levriero, dai fasti della Mesopotamia e dell’Antico Egitto fino alla complessità della legislazione contemporanea, soffermandosi in particolare sulla recente normativa spagnola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il Levriero”, il saggio di Simona Neri tra storia, diritto e denuncia civile Leggi anche: Il saggio di Elsa Morante sull’Angelico, una storia intima e famigliare Leggi anche: Comunicato Stampa: “Gli ebrei e la cultura”, un saggio sul metodo del dubbio tra studio, storia e scienza nell'era IA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Levriero tra diritto e tragedia: il saggio di Simona Neri sulla tutela dei Galgos.