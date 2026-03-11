Guida semplice alla NASpI 2026 e alla NASpI anticipata | cos’è requisiti e quanto dura

La Naspi e la Naspi anticipata sono strumenti di sostegno al reddito previsti per chi perde il lavoro. La guida spiega cosa sono, quali requisiti bisogna soddisfare e quanto durano. Per il 2026, le regole rimangono invariate, e vengono fornite informazioni pratiche per chi si trova a dover fare richiesta. Il mercato occupazionale continua a influenzare le modalità di accesso e durata delle indennità.

A chi è rivolta, quanto dura e tutto quello che c'è da sapere su Naspi e Naspi anticipata: così si può avere un po' di respiro dopo aver perso il lavoro e progettare il proprio futuro. Naspi e Naspi anticipata 2026: cosa c'è da sapere? Il mercato occupazionale è qualcosa di molto mutevole, soprattutto per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici e possono capitare tante situazioni da rendere necessarie e importanti queste misure, sia per la sopravvivenza sia per poter cambiare lavoro. Non si tratta solo di un'indennità di disoccupazione, si tratta di avere tempo per programmare, di avere liquidità a disposizione per poter progettare il proprio futuro, magari con una posizione autonoma e non dipendente o parasubordinata.