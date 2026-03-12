God Is Not Your Babysitter il maestro Goran Bregovi? in concerto a Villafranca di Verona

Il compositore e musicista balcanico Goran Bregovic si esibirà a Villafranca di Verona nell’estate del 2026 con il tour intitolato “God Is Not Your Babysitter”. Lo spettacolo presenterà una fusione di elementi tradizionali e innovativi, portando sul palco la sua musica. L’evento è stato annunciato come una tappa del nuovo tour europeo del musicista.

Il compositore e musicista balcanico Goran Bregovic tornerà in Italia nell'estate del 2026 con un nuovo tour dal titolo "God Is Not Your Babysitter", portando sul palco uno spettacolo che fonde tradizione e modernità. Tra le tappe italiane è prevista anche quella di Villafranca di Verona, dove il concerto si terrà il 10 luglio 2026 alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Castello Scaligero di Villafranca. Il tour prende il nome dall'ultimo singolo pubblicato dal musicista, "God Is Not Your Babysitter", realizzato insieme al collettivo bosniaco Dubioza Kolektiv.