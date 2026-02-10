Scoperta una molecola che può attaccare le cellule tumorali dall'interno | lo studio sperimentale

Una nuova ricerca ha dimostrato che una molecola chiamata D-cisteina può agire contro le cellule tumorali dall’interno. In laboratorio e su topi con tumore mammario aggressivo, questa sostanza ha rallentato in modo evidente la crescita delle cellule malate. La scoperta apre nuove strade per eventuali trattamenti più efficaci contro il cancro.

In uno studio di laboratorio e nei topi con tumore mammario aggressivo, l'amminoacido D-cisteina è riuscito a frenare in modo significativo la crescita delle cellule tumorali.

