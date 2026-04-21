Educazione alla legalità nelle scuole | i carabinieri incontrano gli studenti del Galileo Galilei

I carabinieri hanno incontrato gli studenti del liceo Galileo Galilei per discutere di educazione alla legalità. Questa attività rientra in un programma di prevenzione che coinvolge diverse scuole sul territorio nazionale. Durante gli incontri, sono stati trattati temi relativi al rispetto delle regole e alla conoscenza delle norme di legge. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di comportamenti corretti e rispettosi delle leggi.

Prosegue l'attività dell’Arma dei carabinieri volta a promuovere tra i giovani la cultura della legalità, nell’ambito delle iniziative di prevenzione che vengono realizzate su tutto il territorio nazionale. Gli incontri con gli studenti rappresentano un’importante occasione di confronto diretto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Educazione alla legalità e prevenzione: i carabinieri incontrano gli studenti dell'“Antonelli”Incontro dei carabinieri con gli alunni della scuola secondaria di primo grado “V. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Poppi, carabinieri e studenti insieme per la legalità al castello dei Conti Guidi; Turni di lavoro non rispettati, dipendenti di call center vincono causa. L'azienda li risarcirà; Sulle orme di Solomon. Casentino capofila di un progetto sull'eredità dell'olocausto. Giovani Sentinelle della legalitàal liceo Galilei di CataniaCATANIA – Cittadinanza e Costituzione è stato l’incontro organizzato il 17 ottobre dalla Fondazione Antonino Caponnetto, tenutosi al liceo scientifico statale Galileo Galilei di Catania. Rivolta ai ... diregiovani.it Educazione alla legalità nelle scuoleUn tour nelle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale San Pio a Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita per parlare direttamente ai ragazzi di legalità, educazione digitale e prevenzione. È ... ilmattino.it Canile Galileo Galilei di Latina facebook