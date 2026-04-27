Il libro che racconta le vite straordinarie di 39 donne piemontesi molte sono novaresi

"Voci di donne in Piemonte. Negli 80 anni della Repubblica" di Elisabetta Dellavalle, edito da Interlinea, è l'opera che celebra le vite straordinarie di 39 donne piemontesi, vissute tra il XIX e XX secolo che hanno operato nella politica, sanità, scuola, scienza, sociale, arte e cultura.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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