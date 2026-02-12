Le vite delle donne contano | si presenta il libro di Francesca Totolo

Venerdì 13 febbraio alle 19, si terrà nella Sala Santa Caterina di Via Romanello da Forlì la presentazione del nuovo libro di Francesca Totolo, intitolato

Si terrà venerdì 13 febbraio alle 19, nella Sala Santa Caterina di Via Romanello da Forlì, la presentazione del libro di Francesca Totolo "Le vite delle donne contano". "Il volume, pubblicato da Altaforte Edizioni, raccoglie in maniera precisa e completa tutta una serie di crimini - minimizzati, taciuti e addirittura nascosti - perpetrati negli ultimi anni ai danni delle donne europee. Una ricerca dovuta, perché - troppo spesso - quando il carnefice è un immigrato, un richiedente asilo o un clandestino, le vittime tendono a finire nel dimenticatoio dei media". "Oltre all'autrice del volume la serata vedrà la partecipazione di Angela De Rosa del Coordinamento DAria, ente organizzatore dell'evento, e del consigliere regionale dell'Emilia-Romagna Luca Pestelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Presentazione del libro “Le vite delle donne contano. Quando l’immigrazione uccide”, edito da Altaforte Edizioni, insieme all’autrice del libro Francesca Totolo, giornalista de “Il Primato Nazionale”. A otto anni esatti dall’omicidio di Pamela Mastropietro da parte facebook