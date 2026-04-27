Il lavoro ‘viaggia’ su un truck | a Ferrara orientamento sicurezza e colloqui gratuiti

Da ferraratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara si svolge una giornata dedicata all’orientamento professionale, alla sicurezza sul lavoro e alla legalità, con un evento che coinvolge un camion attrezzato appositamente per offrire servizi gratuiti. L’iniziativa, organizzata dai Consulenti del lavoro, prevede incontri e colloqui con i cittadini e i lavoratori interessati, offrendo informazioni pratiche e supporto per orientarsi nel mondo del lavoro.

Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza: il Truck Tour dei Consulenti del lavoro fa tappa a Ferrara. L’iniziativa itinerante, promossa dalla fondazione Consulenti per il lavoro in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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