Il lavoro ‘viaggia’ su un truck | a Ferrara orientamento sicurezza e colloqui gratuiti

A Ferrara si svolge una giornata dedicata all’orientamento professionale, alla sicurezza sul lavoro e alla legalità, con un evento che coinvolge un camion attrezzato appositamente per offrire servizi gratuiti. L’iniziativa, organizzata dai Consulenti del lavoro, prevede incontri e colloqui con i cittadini e i lavoratori interessati, offrendo informazioni pratiche e supporto per orientarsi nel mondo del lavoro.

Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza: il Truck Tour dei Consulenti del lavoro fa tappa a Ferrara. L’iniziativa itinerante, promossa dalla fondazione Consulenti per il lavoro in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate A Perugia il truck tour “Il lavoro viaggia con noi”Arriva a Perugia il 22 aprile 2026 il truck tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi – I Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la... “C’è posto per te” a Latina: due giorni di colloqui, recruiting e orientamento al lavoroUn progetto che guarda in particolare a giovani e donne, spesso più distanti dal mercato del lavoro, ma anche ai disoccupati di lunga durata Latina,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Presentazione della tappa di Ferrara del Truck Tour 2026 - Il Lavoro viaggia con noi! I Consulenti del Lavoro per l'orientamento, la legalità e la sicurezza; ll trio Arktos conquista il Ridotto. Un viaggio da Debussy a Brahms; Incidente in autostrada, traffico bloccato tra code e rallentamenti; Colpito dal macchinario al lavoro. Operaio di 23 anni in ospedale. Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezzaDove sei: Homepage > Lista notizie > Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza Il Truck Tour 2026 Il ... cronacacomune.it Presentazione della tappa di Ferrara del Truck Tour 2026 - Il Lavoro viaggia con noi! I Consulenti del Lavoro per l'orientamento, la legalità e la sicurezzaLunedì 27 aprile 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della Residenza Municipale, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della tappa di Ferrara del Truck Tour 2026 - Il Lavoro viaggia con ... cronacacomune.it Vittima Loredana Ferrara, femminicida Silvio Gambetta, località Vignale Monferrato (AL), data 20 aprile 2026. Vittima Adriana Mazzanti, femminicida Mauro Zaccarini, località Castel Maggiore. (Bo), data 21 aprile 2026, Vittima Stefania Rago, femminicida Anto - facebook.com facebook Ferrara su Vanoli: “La Fiorentina era morta e l’ha rimessa in piedi. Ogni passo ha un prezzo, prima paura ora noia” x.com