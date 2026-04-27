Il K-Sport chiude in bellezza Vittoria pure contro il Montefano
Il K-Sport ha concluso la partita con una vittoria contro il Montefano, con il risultato di 2-1. La gara si è conclusa nel secondo tempo, con i gol segnati da Strappini e Nardacchione, entrambi nel secondo tempo. La formazione schierata comprendeva diversi giocatori, con cambi effettuati durante la ripresa, tra cui Castignani, Lorenzini, Bambozzi, Rombini e altri. La partita si è disputata in un clima di equilibrio e intensità.
montefano 1 k-sport 2: Strappini, Martedì (37’ st Nardacchione), Bernardi, Fossi (8’ st Castignani), D’Angelo (25’ st Lorenzini), Angelucci (8’ st Bambozzi), Ferretti, Frulla, Strupsceki (17’ st Rombini), Palmucci, Bonacci. A disp: Talozzi, Galeotti, Camilloni, Stampella. All: Bilò. K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Fabbri, Notariale (11’ st Camilloni), Mistura, Nobili, Carta, Peroni (26’ st Sollaku), Torelli (39’ st Di Pollina), Rivi (26’ st Bardeggia), Buonavoglia (35’ st Baglivo), Romualdi. A disp: Cerretani, Dominici, Procacci, Broso. All: Magi. Arbitro: Giustozzi di Macerata. Reti: 17’ Ferretti, 33’ Peroni, 35’ Rivi. Il K Sport è ancora sul pezzo e concentrato nonostante il salto di categoria, lo dimostra a casa di un bel Montefano che chiude con una sconfitta un cammino comunque positivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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