Il K-Sport chiude in bellezza Vittoria pure contro il Montefano

Il K-Sport ha concluso la partita con una vittoria contro il Montefano, con il risultato di 2-1. La gara si è conclusa nel secondo tempo, con i gol segnati da Strappini e Nardacchione, entrambi nel secondo tempo. La formazione schierata comprendeva diversi giocatori, con cambi effettuati durante la ripresa, tra cui Castignani, Lorenzini, Bambozzi, Rombini e altri. La partita si è disputata in un clima di equilibrio e intensità.

montefano 1 k-sport 2: Strappini, Martedì (37’ st Nardacchione), Bernardi, Fossi (8’ st Castignani), D’Angelo (25’ st Lorenzini), Angelucci (8’ st Bambozzi), Ferretti, Frulla, Strupsceki (17’ st Rombini), Palmucci, Bonacci. A disp: Talozzi, Galeotti, Camilloni, Stampella. All: Bilò. K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Fabbri, Notariale (11’ st Camilloni), Mistura, Nobili, Carta, Peroni (26’ st Sollaku), Torelli (39’ st Di Pollina), Rivi (26’ st Bardeggia), Buonavoglia (35’ st Baglivo), Romualdi. A disp: Cerretani, Dominici, Procacci, Broso. All: Magi. Arbitro: Giustozzi di Macerata. Reti: 17’ Ferretti, 33’ Peroni, 35’ Rivi. Il K Sport è ancora sul pezzo e concentrato nonostante il salto di categoria, lo dimostra a casa di un bel Montefano che chiude con una sconfitta un cammino comunque positivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il K-Sport chiude in bellezza. Vittoria pure contro il Montefano Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, si chiude il Mondiale. L’Italia vuole comunque finire in bellezza contro la CinaSiamo arrivati all’ultimo impegno dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A per quanto riguarda l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile. Il centenario Carnevale sotto le torri chiude in bellezzaGiù il sipario sul Carnevale! Domani dalle 14,30 fino a notte l’ultima giornata del centenario Carnevale di San Gimignano, spettacolo messo in scena... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scusate il ritardo, il K Sport Montecchio Gallo trionfa in Eccellenza; Eccellenza Si chiude con un derby. Posta in palio alta per il Fabriano; Torelli-K Sport da brivido: Ripartiti da quel dolore, perdemmo da squadra e abbiamo vinto da famiglia; Basket Serie B Interregionale / Senigallia chiude quinta. Eccellenza si chiude con un derby. Posta in palio alta per il FabrianoUn derby per chiudere la stagione. Almeno per l’Osimana - libera da ogni assillo di classifica visto che per ... msn.com Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezza. https://www.lapressa.it/articoli/sport/il-carpi-vince-in-trasferta-col-guidonia-e-chiude-il-campionato-in-bellezza - facebook.com facebook