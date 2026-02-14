Il centenario Carnevale sotto le torri chiude in bellezza

Il Carnevale di San Gimignano festeggia il suo centenario e si avvia alla conclusione a causa del grande afflusso di visitatori. Domani, dalle 14,30 fino a sera, si svolge l’ultima giornata dell’evento, che quest’anno ha attirato molte persone con le sue sfilate e le iniziative delle contrade. I volontari dell’associazione culturale del carnevale hanno organizzato tutto il programma, preparando spettacoli e momenti di festa che hanno coinvolto il pubblico.

Giù il sipario sul Carnevale! Domani dalle 14,30 fino a notte l'ultima giornata del centenario Carnevale di San Gimignano, spettacolo messo in scena con la regia dei volontari dell'associazione culturale del carnevale delle 'contrade. In programma, come detto l'ultima sfilata dei tradizionali corsi mascherati, maschere, musica e tanto divertimento per tutti. Come da vecchio copione per ricordare appunto i primi cento anni di vita dei maestri della cartapesta delle torri hanno ecco l'ultima creatura del centenario carnevale (foto) e, come si conviene per i centenari, consegna della targa ricordo del secondo di vita di questa festa da parte del sindaco Andrea Marrucci nelle mani al presidente Mattia Salvi, dell'Associazione culturale del carnevale fatto in casa a fianco dei volontari, gli artisti cartapestai.