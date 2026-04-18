Si conclude il Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A, con l’Italia che si prepara a sfidare la Cina nell’ultima partita del torneo. Questo incontro rappresenta l’atto finale di una competizione che ha visto le squadre confrontarsi in diverse sfide. L’Italia ha già disputato tutte le partite del torneo e ora mira a concludere l’esperienza con un risultato positivo contro le avversarie asiatiche.

Siamo arrivati all’ultimo impegno dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A per quanto riguarda l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile. La nazionale allenata dal coach Tremblay si trova di fronte all’ultimo scoglio del proprio cammino iridato con tanta amarezza in corpo. Oggi, infatti, arriverà il match contro la Cina alle ore 12.30 che chiuderà il nostro percorso e niente più. Purtroppo, infatti, l e nostre portacolori hanno visto sgretolarsi tutti i sogni nella giornata di ieri. Dalla prima posizione nel raggruppamento e la promozione in Top Division che si intravedeva all’orizzonte, è arrivata la sconfitta con l’Ungheria che ha cambiato ogni piano in tavola o scenario.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, si chiude il Mondiale. L’Italia vuole comunque finire in bellezza contro la Cina

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