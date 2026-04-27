Il Gubbio supera il Pineto e chiude ottavo Scavalcati Vis Pesaro e rossoverdi

Il Gubbio ha battuto il Pineto con un punteggio di 2-0, conquistando così l’ottavo posto in classifica. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha scavalcato le posizioni di Vis Pesaro e altre squadre nella zona media della classifica. Tra i titolari figurano Bagnolini, Fazzi, Signorini e Murru, mentre sono entrati in campo diversi cambi nel corso del secondo tempo.

GUBBIO 2 PINETO 0 GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Fazzi (st 18’ Conti), Signorini, Murru (st 9’ Bruscagin); Podda (st 9’ Mastropietro), Zallu, Carraro (st 30’ Varone), Saber (st 30’ Bacalini), Tentardini; Costa, Ghirardello. All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Di Bitonto, Rosaia, La Mantia, Barizza, Monta, Conti, Djankpata. PINETO (4-3-3): Marone; Gagliardi (st 36’ Di Lazzaro), Serbouti, Postiglione, Ienco; Kraja (st 25’ Viero), Schirone (st 13’ Nebuloso), Lombardi (st 13’ Pellegrino); Marrancone, Biggi (st 36’ Keita), El Haddad. All. Tisci A disp. Tonti, Verna, Borsoi, Baggi, Sbatelli, Iacobucci, Di Basio. ARBITRO: Caruso di Viterbo MARCATORI: pt 24’ Carraro, st 32’ Mastropietro NOTE: corner 0-4; ammoniti: Marrancone, Murru, Podda, Ienco, Conti, Gagliardi, Costa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Gubbio supera il Pineto e chiude ottavo. Scavalcati Vis Pesaro e rossoverdi Notizie correlate Leggi anche: Vis Pesaro-Ternana 1-0, sconfitta immeritata per i rossoverdi Vis Pesaro-Ternana 1-0: i rossoverdi penalizzati dall’uomo in menoPesaro, 14 marzo 2026 – I rossoverdi pagano a caro prezzo il gol iniziale di Di Paola e gli oltre due terzi di gara disputati in 10 contro 11 per... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il Gubbio supera il Pineto e chiude ottavo. Scavalcati Vis Pesaro e rossoverdi. Gubbio subito concentrato. Domani lo scontro con Vis PesaroGUBBIO - Neanche il tempo di riprendere fiato dopo la vittoria contro il Campobasso di domenica scorsa che è subito ora di pensare alla prossima. Tornerà in campo domani (alle 20.30) il Gubbio di ... lanazione.it Vis, Stellone furente dopo il Ko di Gubbio: «Stavolta non ci sto, sono incavolato nero: dobbiamo svegliarci»PESARO La solita Vis. Per larghi tratti nemmeno disdicevole dal punto di vista estetico, «bellina» fino alla trequarti per dirla con il mister, ma assolutamente incapace di graffiare. Di creare ... corriereadriatico.it