Nel match tra Vis Pesaro e Ternana, i padroni di casa vincono 1-0 grazie alla rete di Di Paola. La Ternana si trova in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Dubickas al 30° minuto, che ha lasciato la squadra in 10 uomini per oltre due terzi della partita. La partita si è conclusa con questa differenza numerica e senza ulteriori marcature.

Pesaro, 14 marzo 2026 – I rossoverdi pagano a caro prezzo il gol iniziale di Di Paola e gli oltre due terzi di gara disputati in 10 contro 11 per l’espulsione di Dubickas (fallo di reazione su Tonucci). Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di Liverani prdouce un possesso palla ben superiore a quello degli avversari e resta in partita fino all’ultimo. Nel primo tempo, dopo l’1-0, una grande parata di D’Alterio nega il raddoppio a Paganini. Poi è soltanto Ternana. Sfiorano il pareggio Vallocchia, Martella e Kerrigan. Nella ripresa Pozzi dice no a Vallocchia con un grande intervento, Donati colpisce l’incrocio dei pali e nel finale Pagliari spedisce alto da ottima posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vis Pesaro-Ternana 1-0: i rossoverdi penalizzati dall’uomo in meno

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