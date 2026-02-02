Arance rosse contro il cancro | Despar Nord al fianco di Airc per sostenere la ricerca

Nei supermercati Despar Nord scattano le iniziative contro il cancro. Questa settimana, l’azienda si unisce ad Airc per sensibilizzare i clienti sull’importanza di una corretta alimentazione. Quattro persone su dieci potrebbero evitare il tumore adottando stili di vita più sani, partendo dalla spesa quotidiana. La campagna punta a far riflettere su come scelte semplici possano fare la differenza nella prevenzione.

Quattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione passa anche dalle scelte alimentari e si costruisce ogni giorno, a partire dal carrello della spesa. È da questo presupposto che nasce e si rinnova l’impegno di Despar Nord, che anche quest’anno aderisce all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” promossa da Fondazione Airc. L’obiettivo è duplice: sostenere concretamente la ricerca oncologica italiana e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e dei sani stili di vita. A partire dal 2 febbraio, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia che aderiscono all’iniziativa, i clienti potranno acquistare una reticella di arance rosse, facilmente riconoscibile grazie allo speciale packaging con il logo AIRC.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Arance Rosse Contro Il Cancr

Le Arance Airc sostengono la ricerca contro il cancro, un impegno che si tramanda nel tempo e richiede la collaborazione di tutti.

Biogem si distingue per l’eccellenza nella ricerca oncologica, guidata dalla dott.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Arance Rosse Contro Il Cancr

Argomenti discussi: Le Arance della Salute; Le Arance rosse dell’Airc in vendita domani anche nel Novarese; Arance rosse per la Ricerca: la Gdo mobilita 60 insegne per sostenere AIRC; Arance rosse per la ricerca: 600mila euro a sostegno della prevenzione del cancro.

Arance rosse contro il cancro: Despar Nord al fianco di Airc per sostenere la ricercaDal 2 febbraio nei supermercati Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia torna l’iniziativa Arance rosse per la Ricerca. Per ogni reticella acquistata, Despar Nord devolverà 50 centesi ... udinetoday.it

Prevenzione oncologica, Despar Nord sostiene Arance Rosse per la Ricerca di Fondazione AircQuattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione riguarda anche le scelte alimentari e si realizza quotidianamente, già al momento dell ... triestecafe.it

Despar Nord (@DesparNord) - facebook.com facebook