Carta docente 383 euro buono utile anche per i trasporti ma ancora in corso gli accreditamenti degli esercenti AVVISO

Dal prossimo anno scolastico, 202526, la carta docente da 383 euro potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di biglietti e abbonamenti ai trasporti pubblici. Attualmente, gli esercenti stanno ancora completando i processi di accredito necessari per offrire questa possibilità ai beneficiari. La novità è stata annunciata, ma le modalità di utilizzo sono ancora in fase di definizione.

Carta docente: dall'anno scolastico 202526 il bonus si può spendere anche per biglietti o abbonamento trasporti, ma gli esercenti si stanno ancora accreditando. L'avviso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carta docente 2025/26, 383 euro la cifra per docente. Alle scuole 281 milioni per aggiornamento, libri, tablet

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Tutto quello che riguarda Carta docente

Temi più discussi: Carta docente 2025/2026: il MIM taglia il bonus a 383 euro; Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto; Carta del docente 2026 attiva il 9 marzo, sarà di 383 euro: l’avviso – Rivedi la diretta; Carta del Docente 2026 scende sotto i 400 euro (da 500): perché vale meno e cosa succede. La replica di Valditara: Più risorse per la formazione dei prof.

Carta del Docente 2026 attiva oggi, le modalità di accredito dei 383 euro e come usarliLa Carta del docente 2026 è finalmente attiva da oggi, lunedì 9 marzo. Per usare i soldi gli insegnanti di ruolo e precari devono solo accedere alla piattaforma ufficiale del ministero e generare i vo ... fanpage.it

Carta docente 2026 attiva dal 9 marzo, importi e chi la può richiedereLa Carta del docente può essere attivata attraverso i canali del Ministero dell’Istruzione: ridotto però l’importo, che passerà a 383 euro ... quifinanza.it

è così umiliante questa storia della carta docente (tagliata, erogata con sei mesi di ritardo, dopo mille annunci inutili e dichiarazioni di ministro e sottosegretaria imbarazzanti) che se non spendessi in libri molto di più di 'sti due spicci, giuro che comprerei la cos - facebook.com facebook

Carta docente 2026, quando arriva e come richiederla: cosa c'è da sapere x.com