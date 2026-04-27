Il grande cinema suona al Teatro Vittoria | torna il concerto Note da Sogno
Dopo il sold out registrato lo scorso marzo, la grande musica torna protagonista al Teatro Vittoria di Torino. Domenica 10 maggio 2026, la storica sala di via Gramsci ospiterà una nuova edizione di "Note da Sogno", un evento che promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale tra le.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Al teatro Bonci torna l'orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi: in programma il grande concerto sinfonicoCon il tradizionale concerto sinfonico, in programma al teatro Bonci giovedì 16 aprile (ore 20.
Leggi anche: Note d’autore a teatro . Il cinema è protagonista