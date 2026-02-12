Note d’autore a teatro Il cinema è protagonista

Domenica 22 febbraio alle 17, il teatro comunale Ebe Stignani ospiterà un concerto dedicato alle colonne sonore del cinema italiano. Un viaggio tra le musiche che hanno accompagnato generazioni di spettatori, offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Un appuntamento che permette di riscoprire le melodie più belle legate alle pellicole più amate della storia nazionale.

Un viaggio tra le musiche che hanno fatto sognare generazioni di spettatori. Domenica 22 febbraio, alle 17, il teatro comunale Ebe Stignani ospiterà il concerto ‘ La musica del cinema italiano – Le più belle colonne sonore ’, appuntamento offerto alla cittadinanza dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e pensato per celebrare alcune tra le pagine più amate della storia cinematografica nazionale. Sul palco salirà l' orchestra del conservatorio Martini di Bologna, diretta dal maestro Michelangelo Galeati. Un ensemble giovane e qualificato che darà nuova vita alle melodie firmate dai grandi compositori italiani, protagonisti di film entrati nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

