Giro d’Italia a Fermo | dopo 54 anni torna la corsa rosa in città

Il 16 maggio la città di Fermo ospiterà una tappa del Giro d’Italia, con partenza da Chieti e arrivo nel centro storico. Si tratta del primo passaggio della corsa rosa nella città dopo 54 anni, segnando un evento che coinvolgerà le strade e il pubblico locale. La tappa rappresenta una delle tappe principali di questa edizione, attirando l’attenzione di appassionati e cittadini. La corsa attraverserà diverse zone della città, coinvolgendo anche il settore turistico e commerciale locale.

Il 16 maggio Fermo ospiterà il Giro d’Italia con la tappa Chieti-Fermo, segnando il ritorno della corsa rosa in città dopo un’assenza di 54 anni. L’evento è stato presentato ufficialmente a Palazzo dei Priori. Nel Gabinetto del Sindaco, un monitor indica che mancano esattamente 38 giorni all’arrivo dei ciclisti, che concluderanno la frazione al Girfalco. La memoria storica è stata evocata attraverso un filmato in bianco e nero che mostrava Gianni Motta mentre tagliava il traguardo presso il Duomo nel 1972. Quell’immagine chiude un cerchio temporale che riporta l’evento sportivo di primo piano nel cuore del centro urbano. I dettagli tecnici di una sfida tra pendenze e asfalto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia a Fermo: dopo 54 anni torna la corsa rosa in città Giro 1987: Sanremo ospita la corsa rosa dopo 13 anniSanremo ha accolto con entusiasmo il ritorno della settantesima edizione del Giro d’Italia nel maggio 1987, trasformando la città dei fiori in un... Leggi anche: Artemis II, 54 anni dopo l’Apollo 17 l’America torna verso la Luna. E porta un pezzo d’Italia Temi più discussi: Alleanza hockey e ciclismo nel segno del Giro d’Italia; La Storia del Giro d'Italia a Cervia; Giro d'Italia 2026, presentata la tappa Gemona-Piancavallo; Ciclismo: al via il Giro d'Italia di handbike. Il grande ciclismo torna a Fermo: il 16 maggio ecco il Giro d’Italiadi Silvia Ilari Dopo 54 anni Il Giro d'Italia torna a Fermo. Mancano solo 38 giorni come campeggia oggi sullo schermo presente nel Gabinetto del Sindaco a Palazzo dei Priori. Qui autorità, sportivi, o ... cronachefermane.it Giro d'Italia 2026: Regione Basilicata, 4,7 milioni di euro per le strade lucanePer i fondi per le strade del Giro d'Italia 2026, la Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera di spesa di 4,7 milioni di euro, attraverso il ricorso alle risorse del Piano Sviluppo ... ansa.it Nel giro di poche ore Crosetto è riuscito a far sembrare che stesse criticando la linea USA per poi rimettersi immediatamente sull’attenti e rilanciare la stessa propaganda della Coalizione (Epstein), a cui ormai non crede più nessuno. Leggete qui https://ales - facebook.com facebook Nell’estate del 1999, mentre ero in viaggio di nozze sull’isola di Cavallo, mi chiama il presidente del Cesena, Edmeo #Lugaresi. Vorrebbe rilanciare la squadra con un giocatore di talento, e mi chiede una mano. Faccio un giro di telefonate, quella più interess x.com