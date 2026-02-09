Interventi di manutenzione sulle autostrade | modifiche alla viabilità su diverse tratte del Ravennate

Anas avvia lavori di manutenzione sulle autostrade nel Ravennate. Dalle 21 di stasera alle 5 di domani, ci saranno modifiche alla viabilità sulla A14 diramazione per Ravenna e sul ramo di allacciamento della SS16 Adriatica. Le auto dovranno fare attenzione alle nuove disposizioni, perché i lavori riguardano la sistemazione delle barriere di sicurezza.

Ci sono interventi da parte di Anas sulle autostrade anche in provincia di Ravenna. Sulla A14 Diramazione per Ravenna e sul ramo di allacciamento della SS16 Adriatica con l'A14, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di oggi (lunedì 9) alle 5 di martedì.

