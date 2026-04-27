Il gas chiude in calo sopra i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam ha registrato una diminuzione, chiudendo sopra i 44 dollari. I contratti future relativi al mese di giugno hanno perso l’1,32%, raggiungendo 44,29 euro al Megawattora. Questo calo si è verificato dopo che il prezzo aveva raggiunto livelli superiori alla soglia dei 44 dollari.

Ha chiuso in calo sopra i 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno ceduto l'1,32% a 44,29 euro al MWh. In crescita al 31,47% a 356,44 TWh le scorte Ue, del 48,15% a 98,14 TWh quelle italiane e quelle tedesche al 24,3% a 60,4 TWh. Per l'intera seduta il mercato ha scommesso su un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz dopo la proposta presentata dall'Iran agli Usa tramite i mediatori pakistani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il gas chiude in calo sopra i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam Notizie correlate Leggi anche: Il gas scende sotto i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di AmsterdamScende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il prezzo del gas chiude in rialzo a 44,5 euro al megawattora; Il gas chiude in calo sopra i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam; Il prezzo del gas chiude in crescita verso i 40 euro; Il gas si assesta sotto i 42 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam. Il gas chiude in calo sopra i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam(ANSA) - MILANO, 27 APR - Ha chiuso in calo sopra i 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno ceduto l'1,32% a 44,29 euro al MWh. In crescit ... tuttosport.com Il gas scende sotto i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam(ANSA) - MILANO, 27 APR - Scende sotto quota 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono il 2,35% a 43,8 euro al MWh. In crescita le scorte U ... tuttosport.com Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora. Ad Amsterdam i contratti Ttf cedono oltre il 7% #ANSA x.com NON SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA Mossa n. 3 per difenderci dal carovita: salario minimo agganciato ai prezzi Leggi il comunicato completo al link nei commenti L’Italia, con la sua dipendenza dal gas importato sia per i consumi diretti di famiglie e - facebook.com facebook