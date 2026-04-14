Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam ha registrato un calo, scendendo sotto i 44,5 euro a metà giornata. I contratti future per il mese di maggio hanno perso il 4,5%, attestandosi a 44,3 euro al megawattora.

Scende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. I contratti future sul mese di maggio lasciano sul campo il 4,5% a 44,3 euro al MWh. L'ipotesi di una riapertura dei negoziati tra Usa e Iran si fa più concreta dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da un funzionario americano, secondo il quale "il dialogo con l'Iran procede e ci sono progressi nel tentativo di raggiungere un accordo".🔗 Leggi su Lanazione.it

Il prezzo del gas apre in calo a 44,90 euro al megawattoraAvvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda agli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz legati alla tregua tra Usa e Iran.

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