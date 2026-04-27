Il gas scende sotto i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam è sceso sotto i 44 dollari. I contratti future per il mese di giugno hanno registrato una diminuzione del 2,35%, portandosi a 43,8 euro al megawattora. Questa variazione si è verificata nelle ultime sessioni di mercato, con il prezzo che ha mostrato una flessione rispetto ai valori precedenti.

Scende sotto quota 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono il 2,35% a 43,8 euro al MWh. In crescita le scorte Ue al 31,47% a 356,44 TWh, mentre in Italia salgono al 48,15% a 98,14 TWh e in Germania superano il 24,3% a 60,4 TWh. Gli operatori scommettono su un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz dopo la proposta presentata dall'Iran agli Usa tramite i mediatori pakistani.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di AmsterdamScende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il gas scende sotto i 44 dollari sulla piazza Ttf di Amsterdam; Future sul gas in calo, sotto i 40 euro ad Amsterdam; Borsa: Milano (+1,7) festeggia riapertura Hormuz con nuovo record, crolla il greggio; Guerra in Iran, la diretta | Trump: Iran sospenderà il programma sul nucleare. Ma Teheran smentisce. Crolla il prezzo del gas. Il gas scende sotto i 44 dollari sulla piazza Ttf di AmsterdamScende sotto quota 44 dollari il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono il 2,35% a 43,8 euro al MWh. In crescita le scorte Ue al 31,47% a 356,44 TWh, ... ilgiorno.it Il gas scende sotto i 44,5 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam(ANSA) - MILANO, 14 APR - Scende sotto quota 44,5 euro il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. I contratti future sul mese di maggio lasciano sul campo il 4,5% a 44,3 euro al MWh. L'i ... altoadige.it Il prezzo del gas chiude in calo a 39 euro al megawattora. Ad Amsterdam i contratti Ttf cedono oltre il 7% #ANSA x.com NON SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA Mossa n. 3 per difenderci dal carovita: salario minimo agganciato ai prezzi Leggi il comunicato completo al link nei commenti L’Italia, con la sua dipendenza dal gas importato sia per i consumi diretti di famiglie e - facebook.com facebook