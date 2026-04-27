Il gallo senza testa | l’incredibile sopravvivenza che stupì l’America

Nel settembre del 1945, in una fattoria del Colorado, un gallo sopravvisse alla decapitazione parziale. Dopo essere stato decapitato, l’animale continuò a muoversi e a mangiare, suscitando grande stupore tra gli abitanti della zona. L’evento attirò l’attenzione dei media e portò alla nascita di un fenomeno che rimarrà nella memoria collettiva. Questa vicenda ha avuto un impatto notevole, portando anche a studi e approfondimenti sulla sopravvivenza degli animali in condizioni insolite.