Le orme nella sabbia che riscrivono la storia d’America | l’incredibile scoperta che anticipa di 10mila anni l’arrivo dell’uomo

Le impronte trovate a White Sands, nel New Mexico, sono la causa di una scoperta sorprendente: risalgono a circa 23.000 anni fa, molto prima di quanto si pensasse. Gli archeologi hanno analizzato le tracce di passi lasciate nella sabbia e confermato che sono le più antiche testimonianze di presenza umana nel continente americano. Questa scoperta cambia le date ufficiali di arrivo dei primi abitanti e suggerisce che gli esseri umani si siano mossi nella regione molto prima del previsto. Ora, gli studiosi si preparano a studiare più a fondo questa scoperta.

Ventitré mila anni. È questa la nuova data che riscrive la preistoria del continente americano. Nel cuore di White Sands National Park, nel New Mexico, gli archeologi hanno confermato che le impronte umane rinvenute tra le dune risalgono all’Ultimo Massimo Glaciale. Una scoperta che anticipa di circa 10 mila anni l’arrivo dell’uomo in Nord America rispetto alle teorie consolidate fino a pochi anni fa. Cosa hanno scoperto gli archeologi sulla presenza umana in Nord America. La notizia, rilanciata anche dalla rivista Popular Mechanics, si basa su studi successivi che hanno consolidato le prime datazioni pubblicate nel 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le orme nella sabbia che riscrivono la storia d’America: l’incredibile scoperta che anticipa di 10mila anni l’arrivo dell’uomo Quel fuoco di 400 mila anni fa che riscrive la storia dell’uomo, la rivoluzionaria scoperta a nord di LondraUna scoperta rivoluzionaria a nord di Londra svela che i nostri antenati avevano il controllo del fuoco già 400 mila anni fa, riscrivendo così le teorie sulla storia dell’uomo. Vichinghi alla scoperta dell’America 500 anni prima di Colombo. La data (precisa) che cambia tuttoScoperta dell’America: i vichinghi arrivarono circa 500 anni prima di Colombo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il Piemonte entra nella Top 10 Wine Values con la Barbera d’Asti Le Orme 2023La Barbera d’Asti Le Orme 2023 di Michele Chiarlo entra nella storia dei Top 10 Wine Values of 2025 di Wine Spectator, diventando il primo vino piemontese a essere inserito nella Top 10 della ... repubblica.it GUATEMALA & HONDURAS: SULLE ORME DEI MAYA Un viaggio affascinante nel cuore dell’America Centrale, tra antiche civiltà, tradizioni vive e paesaggi spettacolari. Dai coloratissimi mercati di Chichicastenango alle acque del Lago Atitlán, circon facebook