L' ibernazione è finita | gli orsi stanno tornando in attività
A marzo, gli orsi iniziano a uscire dal letargo, riprendendo le attività quotidiane. Le femmine che hanno partorito durante l’inverno tendono a rimanere nella tana, dove sono rimaste durante i mesi più freddi. Questo processo di risveglio segna la fine del periodo di ibernazione e l’inizio di una nuova fase di attività nei territori di questi animali.
“A marzo gli orsi tornano gradualmente in attività dopo l’ibernazione. Le femmine che hanno partorito dentro la tana in pieno inverno, invece, di norma sono ancora ferme nel sito di svernamento. Il mese appena passato ha confermato il trend degli anni scorsi, con poche segnalazioni di.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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