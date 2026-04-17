L' ibernazione è finita | gli orsi stanno tornando in attività

A marzo, gli orsi iniziano a uscire dal letargo, riprendendo le attività quotidiane. Le femmine che hanno partorito durante l’inverno tendono a rimanere nella tana, dove sono rimaste durante i mesi più freddi. Questo processo di risveglio segna la fine del periodo di ibernazione e l’inizio di una nuova fase di attività nei territori di questi animali.