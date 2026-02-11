Idrogeno per la logistica | flotta Hyundai supera i 20 milioni di km in Europa verso un trasporto merci più sostenibile

La flotta di camion Hyundai XCIENT Fuel Cell ha percorso oltre 20 milioni di chilometri in Europa. È un numero importante che mostra come l’idrogeno stia diventando una soluzione reale per rendere il trasporto merci più sostenibile. La crescita di questi veicoli dimostra che le aziende cercano alternative ai carburanti tradizionali.

La flotta di camion Hyundai XCIENT Fuel Cell ha superato i 20 milioni di chilometri percorsi in Europa, un traguardo significativo che conferma la crescente adozione dell’idrogeno come carburante alternativo nel settore dei trasporti. I veicoli, attualmente operativi in Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria, rappresentano una svolta nella logistica sostenibile e un passo avanti verso la decarbonizzazione del trasporto merci su lunghe distanze. Il successo di Hyundai nel campo dei camion a idrogeno non è un evento isolato. L’azienda sudcoreana ha iniziato a implementare questa tecnologia in Europa nell’autunno del 2020, con un primo progetto pilota in Svizzera.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Hyundai XCIENT Fuel Cell

FS Logistix, società del Gruppo FS, si distingue in Europa ottenendo la certificazione ISO 14067, attestando la misurazione della Carbon Footprint dell’intera filiera logistica.

Roma ha annunciato un investimento di 110 milioni di euro per il potenziamento del trasporto pubblico sostenibile.

