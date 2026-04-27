Negli ultimi anni si sono sviluppate diverse applicazioni dell'intelligenza artificiale rivolte a medici e pazienti. Questi strumenti digitali sono diventati parte di molte pratiche cliniche e di autoassistenza. La crescita delle tecnologie basate sull’AI ha portato a riflessioni sui loro impatti futuri nel settore sanitario. Medici e giovani professionisti si confrontano con nuove possibilità e sfide legate all’integrazione di queste innovazioni.

Sono già numerose le declinazioni dell’ intelligenza artificiale (AI) studiate per medici e pazienti. Mentre GPT-Rosalind di OpenAI punta ad accelerare la ricerca nelle scienze della vita, altri strumenti stanno già modificando il rapporto delle persone con i problemi di salute e non sempre in modo positivo, come ha mostrato il caso di Joseph Neal Riley, che si è affidato a Perplexity rinunciando ai suggerimenti dell’oncologo finché non è stato troppo tardi. Ma davvero finiremo tutti nelle mani del ‘dottor AI’? A rispondere a LaSalute di LaPresse è Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il futuro del ‘dottor AI’ e quello dei giovani medici, tra dubbi e autodiagnosi

FULL| Female Doctor Catches Cheating Fiancé Passed Out with His Manhood Stuck in a Glass Jar!

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