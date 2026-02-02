Crans-Montana Mattarella al Niguarda | l’incontro con i familiari dei feriti E ai medici | Grazie per quello che fate

Sergio Mattarella si è recato questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano per parlare con i familiari dei giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans Montana. Il presidente ha ringraziato i medici per il lavoro che stanno facendo, visitando i ragazzi ancora ricoverati e ascoltando le loro famiglie.

Milano, 2 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato questa mattina all'ospedale Niguarda di Milano per incontrare i familiari dei ragazzi ancora ricoverati dopo essere rimasti coinvolti nell’ incendio di Capodanno a ‘Le Constellation’ di Crans Montana, in Svizzera. Nel corso della visita il capo dello Stato ha incontrato anche i medici che si stanno prendendo cura dei giovani gravemente feriti. “ Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto in questa circostanza”, ha detto agli operatori sanitari Mattarella. A Crans-Montana le fontane luminose delle bottiglie hanno causato l’incendio al locale Le Constellation Ancora 8 ricoverati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, Mattarella al Niguarda: l’incontro con i familiari dei feriti. E ai medici: “Grazie per quello che fate” Approfondimenti su Mattarella CransMontana Crans-Montana, Mattarella ai medici del Niguarda: "Grazie per ciò che avete fatto" Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di Milano Sergio Mattarella ha visitato questa mattina i giovani feriti all’ospedale Niguarda di Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mattarella CransMontana Argomenti discussi: Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Il presidente Mattarella incontra a Dubai il papà di Emanuele Galeppini; Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini; Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Mattarella a Milano, prima tappa al Niguarda per i feriti di Crans-Montana: Devono farcela, dobbiamo riconsegnargli una vita pienaIl Presidente della Repubblica ha incontrato i medici e i familiari dei ragazzi. Nel pomeriggio l’incontro a Palazzo Marino con i membri del Comitato Olimpico Internazionale ... msn.com Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti al Niguarda di MilanoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’ospedale Niguarda di Milano dove sono ancora ricoverati alcuni dei ragazzi coinvolti nel rogo ... lapresse.it Mattarella al Niguarda visita i feriti di Crans-Montana. Il capo dello Stato ha incontrato i medici e i familiari. #ANSA - facebook.com facebook #MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.