Il furgone dei bambini disabili rubato L' appello | Chiunque possa aiutarci ci faccia sapere
Un furto ha coinvolto un furgone attrezzato per il trasporto di minori con disabilità, utilizzato per accompagnarli nelle attività quotidiane. La scomparsa del veicolo ha generato preoccupazione tra i familiari e le associazioni che si occupano di questi giovani. L’appello pubblico invita chiunque possa fornire informazioni a mettersi in contatto con le autorità competenti. Nessuna persona o ente è stata ancora identificata come responsabile del furto.
Ci sono alcuni furti che sono più indigeribili di altri. Un esempio di tutto questo: il furto di un furgone attrezzato per il trasporto di ragazzi e ragazze minorenni che, purtroppo, hanno disturbi del neurosviluppo. Un furgone che aiutava le famiglie, che permetteva ai piccoli pazienti di girare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Furgone per il trasporto dei disabili cannibalizzato e incendiato, il ritrovamento in un campo a Gerbole di Rivalta di TorinoPer diversi giorni è stato lì, abbandonato in un campo nella zona di strada Ca' Bianca a Gerbole di Rivalta di Torino.