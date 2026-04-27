Il furgone dei bambini disabili rubato L' appello | Chiunque possa aiutarci ci faccia sapere

Un furto ha coinvolto un furgone attrezzato per il trasporto di minori con disabilità, utilizzato per accompagnarli nelle attività quotidiane. La scomparsa del veicolo ha generato preoccupazione tra i familiari e le associazioni che si occupano di questi giovani. L’appello pubblico invita chiunque possa fornire informazioni a mettersi in contatto con le autorità competenti. Nessuna persona o ente è stata ancora identificata come responsabile del furto.