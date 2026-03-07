Concerto di Achille Lauro a Roma la denuncia di due donne | Ci hanno sbattuto il cancello in faccia perché disabili

Due donne disabili hanno denunciato sui social di essere state respinte all’ingresso di un concerto a Roma, sostenendo che i cancelli siano stati sbattuti in loro faccia. Le donne affermano che, se non fossero state disabili, sarebbero state fatte entrare senza problemi. La vicenda riguarda l’evento musicale di Achille Lauro nella capitale.

Achille Lauro ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: “Sono onorato”Sarà Achille Lauro l'ospite della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

A fine concerto un annuncio speciale: il 30 giugno 2027 la voce di "Incoscienti Giovani" si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma