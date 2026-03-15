Furgone per il trasporto dei disabili cannibalizzato e incendiato il ritrovamento in un campo a Gerbole di Rivalta di Torino

Un furgone destinato al trasporto di disabili è stato ritrovato cannibalizzato e incendiato in un campo di Gerbole di Rivalta di Torino. Il veicolo è stato abbandonato nella zona di strada Ca' Bianca e si trovava lì da diversi giorni. La scena ha attirato l'attenzione di chi transitava nella zona, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.

Per diversi giorni è stato lì, abbandonato in un campo nella zona di strada Ca' Bianca a Gerbole di Rivalta di Torino. Cannibalizzato, con alcune parti (in particolare i portelloni del fianco destro) portate via dai soliti ladri. La mattina di venerdì 13 marzo 2026, però, il veicolo, un furgone attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili, è stato trovato anche incendiato. Ormai anche un'ipotesi di recuperarlo è impensabile. Vicino al mezzo ci sono anche due auto, in buone condizioni, ma anch'esse abbandonate, quasi sicuramente perché rubate. Dell'accaduto è stata già avvertita la polizia locale, che probabilmente potrà risalire ai proprietari dei tre veicoli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Furgone rubato e incendiato in un campo Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: "Il sindaco aveva assicurato il contrario"Il gruppo consiliare di minoranza contro la delibera approvata pochi giorni fa dalla giunta del sindaco Verratti, che ritocca da 1 a 1,20 il costo... Approfondimenti e contenuti su Furgone per il trasporto dei disabili... Furgone per il trasporto dei disabili cannibalizzato e incendiato, il ritrovamento in un campo a Gerbole di Rivalta di TorinoPer diversi giorni è stato lì, abbandonato in un campo nella zona di strada Ca' Bianca a Gerbole di Rivalta di Torino. Cannibalizzato, con alcune parti (in particolare i portelloni del fianco destro) ... torinotoday.it Un furgone per disabili cannibalizzato e incendiato nel cimitero delle auto rubateLa carcassa del furgone in un cimitero di auto rubate a Gerbole di Rivalta I cannibali delle auto non si fermano neanche di fronte ai furgoni per il trasporto disabili. Il mezzo, un Fiat Ducato, è s ... msn.com