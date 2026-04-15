Vinitaly | il formaggio di Fossa conquista la cucina di Carlo Cracco

Durante l’edizione di Vinitaly, il formaggio di Fossa di Sogliano DOP ha attirato l’attenzione tra i protagonisti del settore agroalimentare e vitivinicolo. La sua presenza si è consolidata grazie a una collaborazione strategica che ha portato il prodotto nelle cucine di chef rinomati a livello internazionale. La manifestazione ha offerto una vetrina significativa per questo formaggio, che ha rafforzato la sua posizione nel panorama gastronomico di alto livello.

Il formaggio di Fossa di Sogliano DOP ha saputo imporsi come protagonista assoluta tra i vertici internazionali del settore agroalimentare e vitivinicolo durante l’appuntamento di Vinitaly, grazie a una sinergia strategica che ha portato il prodotto d’eccellenza nelle cucine di alto profilo. La sindaca Tania Bocchini ha guidato una delegazione di tre produttori locali per presentare la qualità della filiera ai grandi occhi del mercato mondiale, culminando con la scelta dello chef Carlo Cracco di inserire questa specialità nelle sue creazioni gastronomiche presso il padiglione dedicato all’Emilia-Romagna. Dalla tradizione dei produttori alla tavola gourmet: l’impatto di un abbinamento inedito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il formaggio di Fossa conquista la cucina di Carlo Cracco Il formaggio di Fossa conquista Vinitaly: lo chef Carlo Cracco lo sceglie per i suoi piatti gourmetLa sindaca Tania Bocchini ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo e... Vinitaly, l’Emilia-Romagna rilancia: più espositori e Carlo Cracco ai fornelliModena, 25 febbraio 2026 – Passaggio di testimone stellato per il padiglione dell’Emilia Romagna a Vinitaly.