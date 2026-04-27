Il Follonica si illude con un buon primo set Poi ’sparisce’ dal campo e non c’è più gara

Nel corso del ventiquattresimo turno di serie C femminile, la squadra di Follonica ha perso in casa contro Valdarno Project Montevarchi con un punteggio di 3-1. Dopo aver conquistato il primo set, la formazione locale ha subito un calo di rendimento e ha smesso di essere competitiva nel resto della partita. La squadra avversaria ha preso il comando e ha concluso il match senza ulteriori difficoltà.

La Pallavolo Follonica perde 3-1 in casa nel ventiquattresimo turno di serie C femminile contro Valdarno Project Montevarchi. Poco da dire, tanto da fare. Resta da dare tutto nelle ultime due partite alla formazione di coach Rossano Rossi che cede 3-1 davanti al pubblico di casa con i parziali 2518, 2325, 1125, 925: dopo aver vinto il primo set le grossetane si sono sciolte come neve al sole. Montevarchi è riuscito a pareggiare i conti nella seconda parte del match, poi vinto ai vantaggi. Le follonichesi non riescono a trovare la determinazione necessaria per giocare alla pari contro un Valdarno Project in corsa per ritagliarsi un posto nei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Follonica si illude con un buon primo set. Poi ’sparisce’ dal campo e non c’è più gara Notizie correlate Il Carpi si illude con Sall. Poi si perde nel PinetoCARPI 1PINETO 2 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (37’st Casarini); Tcheuna (21’st Verza), Rosetti (8’st Figoli), Pietra, Pitti... Basket Serie C. Seregno si illude, poi perde con Venegono. E retrocedeCon una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare arriva il verdetto più amaro per il Basket Seregno che combatte fino a che ne ha le... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Follonica si illude con un buon primo set. Poi ’sparisce’ dal campo e non c’è più gara; Serie C femminile: la Pallavolo Follonica s’illude nel primo set ma è la squadra ospite a conquistare l’intera posta in palio; Serie C femminile: la Pallavolo Follonica s’illude nel primo set ma è la squadra ospite a conquistare l’intera posta in palio – Grosseto Sport. #ETRUSCABASKET #DR2 Si conclude così la stagione biancorossa. A Follonica vincono i padroni di casa ma noi siamo già salvi - facebook.com facebook