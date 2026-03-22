Il Carpi si illude con Sall Poi si perde nel Pineto

Il Carpi affronta il Pineto in una partita che si conclude con una sconfitta per 2-1. I padroni di casa si portano in vantaggio con Sall, ma vengono raggiunti e superati dagli avversari nel corso del secondo tempo. La formazione del Carpi schiera Sorzi tra i pali e un reparto offensivo con Gaddini e Stanzani, mentre il Pineto mette in campo una difesa solida e un attacco efficace.

CARPI 1 PINETO 2 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (37’st Casarini); Tcheuna (21’st Verza), Rosetti (8’st Figoli), Pietra, Pitti (21’st Cecotti); Stanzani, Gaddini (37’st Gerbi); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Lo. Lombardi, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Puletto, Mahrani. All. Cassani PINETO (3-5-2): Tonti; Serbouti (34’st Ienco), Frare, Giannini; Baggi, Lu. Lombardi (34’st Kraja), Germinario (45’st Marrancone), Schirone, Borsoi; Pellegrino (21’st Vigliotti), D’Andrea (45’st El Haddad). A disp. Marone, Verna, Di Lazzaro, Viero, Nebuloso, Biggi. All. Tisci Arbitro: Guitaldi di Rimini Reti: 25’ autorete Tonti, 36’ Pellegrino, 18’st Borsoi Note: spettatori totali 658. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi si illude con Sall. Poi si perde nel Pineto Articoli correlati Serie C. Il Carpi si aggrappa al talismano Sall. Con lui in campo la media miglioraIn attesa degli esami che oggi sveleranno la durata dell’infortunio di Cortesi, il Carpi studia le mosse per il nuovo assetto offensivo domenica con... Leggi anche: Livorno - Carpi 2-2 | Carpi imbattuto a Livorno, rimedia Sall nel finale Una raccolta di contenuti su Il Carpi si illude con Sall Poi si... Discussioni sull' argomento Commento all'articolo Carpi un pari al cardiopalmo Stanzani illude Sall rimedia; Carpi-Pineto 1-2: diretta live e risultato finale | Serie C. CARPI CALCIO. STANZANI ILLUDE, POI SALL RIPRENDE IL LIVORNONel video l’intervista a Stefano Cassani, allenatore Ac Carpi E’ un altro pari d’oro, ancora in rimonta come con Perugia e Torres, quello che il Carpi porta a casa da Livorno e permette alla squadra d ... tvqui.it Carpi, un pari al cardiopalmo. Stanzani illude, Sall rimediaVantaggio su rigore, due gol regalati al Livorno poi il recupero finale. La squadra di Cassani ci ha messo il cuore, un prezioso punto per la salvezza. . ilrestodelcarlino.it Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e quarto posto che si spalanca sotto i piedi di un Pineto che, giornata dopo giornata, è sempre più in fiducia. Contro il Carpi finisce 2-1 #Sport #Calcio facebook