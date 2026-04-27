Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi

Da linkiesta.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sugli immobili ristrutturati con i bonus edilizi, tra cui il Superbonus, e ha rilevato che circa il 50% delle abitazioni soggette a verifica presenta irregolarità catastali. I controlli sono più accurati e prevedono l’incrocio di dati provenienti da diverse fonti. In alcuni casi, sono state contestate sanzioni che superano gli ottomila euro.

Controlli più serrati, incrocio dei dati e sanzioni fino a oltre ottomila euro. L’Agenzia delle Entrate accelera sulla verifica degli immobili ristrutturati con i bonus edilizi, a partire dal Superbonus, e scopre che quasi una casa su due presenta irregolarità catastali. Secondo quanto emerge dal Documento di finanza pubblica 2026, i primi controlli a campione hanno evidenziato criticità diffuse: su circa tremilacinquecento verifiche concluse a fine 2025, oltre millecinquecento immobili – quasi il quarantacinque – necessitano di una regolarizzazione. In molti casi, dopo interventi che hanno aumentato il valore dell’immobile, i proprietari non hanno aggiornato la rendita catastale, con effetti diretti anche sulle imposte dovute.🔗 Leggi su Linkiesta.it

il fisco trova irregolarit224 in quasi met224 delle case ristrutturate con i bonus edilizi
© Linkiesta.it - Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi

Notizie correlate

Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed ereditàLe agevolazioni fiscali legate alla casa continuano ad essere fra gli strumenti più utilizzati dai contribuenti.

Confermati i principali bonus edilizi per il 2026Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Mobili: la conferma è servita, anche nel corso di questo 2026.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Verifiche in corso Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi; Fisco italiano: lo Stato ti presume colpevole; Comunicazione di irregolarità: quando il Fisco può non inviarla; Spese mediche nel mirino del Fisco: scattano i controlli a tappeto.

Trova facilmente notizie e video collegati.