Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sugli immobili ristrutturati con i bonus edilizi, tra cui il Superbonus, e ha rilevato che circa il 50% delle abitazioni soggette a verifica presenta irregolarità catastali. I controlli sono più accurati e prevedono l’incrocio di dati provenienti da diverse fonti. In alcuni casi, sono state contestate sanzioni che superano gli ottomila euro.

Controlli più serrati, incrocio dei dati e sanzioni fino a oltre ottomila euro. L’Agenzia delle Entrate accelera sulla verifica degli immobili ristrutturati con i bonus edilizi, a partire dal Superbonus, e scopre che quasi una casa su due presenta irregolarità catastali. Secondo quanto emerge dal Documento di finanza pubblica 2026, i primi controlli a campione hanno evidenziato criticità diffuse: su circa tremilacinquecento verifiche concluse a fine 2025, oltre millecinquecento immobili – quasi il quarantacinque – necessitano di una regolarizzazione. In molti casi, dopo interventi che hanno aumentato il valore dell’immobile, i proprietari non hanno aggiornato la rendita catastale, con effetti diretti anche sulle imposte dovute.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi Notizie correlate Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed ereditàLe agevolazioni fiscali legate alla casa continuano ad essere fra gli strumenti più utilizzati dai contribuenti. Confermati i principali bonus edilizi per il 2026Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Mobili: la conferma è servita, anche nel corso di questo 2026. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Verifiche in corso Il Fisco trova irregolarità in quasi metà delle case ristrutturate con i bonus edilizi; Fisco italiano: lo Stato ti presume colpevole; Comunicazione di irregolarità: quando il Fisco può non inviarla; Spese mediche nel mirino del Fisco: scattano i controlli a tappeto. 36,2 miliardi di euro. È il record storico di recupero del Fisco nel 2025 e il dato continua a crescere ogni anno. Ecco cosa devi sapere Di questi 36,2 miliardi, ben 29 miliardi derivano esclusivamente dalla lotta all'evasione fiscale, in aumento del 10,3% rispet - facebook.com facebook