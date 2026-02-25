confermati i principali bonus edilizi per il 2026

Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Mobili: la conferma è servita, anche nel corso di questo 2026. La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 1992025) ha dunque approvato nuovamente i principali bonus edilizi, con aliquote al 50% (prima casa) o 36% (altri immobili) e detrazione in 10 anni. In particolare, per il Bonus Ristrutturazioni (Casa) è prevista una detrazione Irpef del 50% su un massimo di 96.000€ per unità immobiliare (prima casa) o 36% per altri immobili, ripartita in 10 rate annuali. Per quanto riguarda l’Ecobonus (Riqualificazione Energetica), è confermato con aliquote 50% (prima casa) o 36% (seconda casa) per interventi di efficienza energetica. Il Sismabonus prevede anche quest’anno una agevolazione per interventi antisismici, con aliquote del 50% o 36%, a seconda dell'immobile e della tipologia di intervento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

