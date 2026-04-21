Le agevolazioni fiscali legate alla casa rappresentano uno dei principali strumenti utilizzati dai contribuenti per usufruire di benefici fiscali. Recentemente si è assistito a diverse modalità di trasferimento delle detrazioni, tra cui vendita, donazione ed eredità. Questi passaggi sono soggetti a regole specifiche e variano in base alle circostanze, influenzando le modalità di fruizione delle detrazioni stesse.

Le agevolazioni fiscali legate alla casa continuano ad essere fra gli strumenti più utilizzati dai contribuenti. Ma proprio perché questi benefici si distribuiscono su più anni, può capitare che nel frattempo l’immobile cambi proprietario. E a quel punto la domanda diventa inevitabile: che fine fanno le detrazioni non ancora utilizzate? La risposta, come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, non è univoca. Molto dipende infatti dal modo in cui avviene il trasferimento: vendita, donazione o successione seguono logiche diverse, e non sempre intuitive. Funzionamento delle detrazioni e “fattore tempo”. Per capire quando e come le deduzioni si trasferiscono, conviene partire dal meccanismo di base.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus edilizi e trasferimento delle detrazioni, tra vendita, donazione ed eredità

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