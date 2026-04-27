Il film dedicato a Michael Jackson, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, ha raggiunto un incasso globale di 217 milioni di dollari nei primi giorni di programmazione, partendo dal 22 aprile. La pellicola ha riscosso grande successo di pubblico, con numeri record già nei primi giorni di uscita. I dati ufficiali indicano che il film ha ottenuto questa cifra considerevole in breve tempo, confermando l’interesse per la storia del re del Pop.

217 m ilioni di dollari globali dal giorno dell’uscita (il 22 aprile): è questa la cifra di incasso record ottenuta da Michael, il film di Antoine Fuqua sulla vita del re del Pop. Un successo clamoroso che ha già reso il film il miglior debutto di sempre per un biopic, superando Bohemian Rapshody. Ma quali sono le ragioni di un tale successo, alla luce delle recensioni negative e delle controversie sugli ipotetici abusi sessuali che sono riemerse negli ultimi anni? “Michael”, Milano si inchina al mito: la Rinascente diventa un palcoscenico a LED X Leggi anche › Tutto su Jaafar Jackson, il nipote che interpreta suo zio nel biopic “Michael” Michael: il box office da record del film su Michael Jackson.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film con Jaafar Jackson ha fatto registrare incassi stellari nei primi giorni di programmazione

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CINEMA PEDRETTI: Da mercoledì 22 a lunedì 27/04 "MICHAEL" Feriali ore 21.00 Sabato ore 17.00 - 21.00 Domenica ore 16.00 - 21.00 Cast: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Kendrick Sampson, Miles Teller, Nia Lon x.com