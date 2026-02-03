Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson | un viaggio dalle origini al successo mondiale tra talento famiglia e ambizione

Il trailer del biopic con Jaafar Jackson ha fatto subito parlare. Il film ripercorre le tappe più importanti della vita dello star, dall’infanzia alle luci della ribalta mondiale. Promette di svelare il talento, le sfide e le ambizioni di Michael Jackson, uno dei simboli più riconoscibili della musica pop. Il ritorno sul grande schermo è atteso con curiosità da fan e non solo.

Il Re del Pop sta per tornare sul grande schermo. E lo fa con un film che promette di raccontare tutto Michael Jackson. Non solo l'artista leggendario, ma anche l'uomo che si nascondeva dietro la maschera dello show business. Ecco il primo trailer di Michael, il biopic dedicato al Re del Pop che arriverà nelle sale anche italiane il 23 aprile 2026. Un progetto ambizioso, sostenuto dalla famiglia Jackson, che vuole restituire al pubblico l'immagine più completa possibile di una delle figure più influenti e controverse della storia della musica. Dopo anni di sviluppo e diversi rinvii, il film diretto da Antoine Fuqua – già dietro la macchina da presa di pellicole come Training Day e The Equalizer – si prepara a portare sul grande schermo la parabola artistica e umana di chi ha ridefinito il concetto di intrattenimento pop.

