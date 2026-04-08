Caserta Tattoo Convention | la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio con ingresso gratuito

A Caserta, dal 10 al 12 aprile 2026, si svolgerà la decima edizione della Tattoo Convention presso il polo fieristico A1Expò di San Marco Evangelista. L’evento, che si tiene ogni anno, riunisce artisti e appassionati di tatuaggi provenienti da diversi paesi. L’ingresso sarà gratuito e la manifestazione si svolgerà nei tre giorni alla presenza di numerosi espositori e visitatori.

La città si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione della Caserta Tattoo Convention, in programma il 10, 11 e 12 aprile 2026 presso il polo fieristico A1Expò di San Marco Evangelista, Viale delle Industrie 10.Ideata da Federico. 🔗 Leggi su Casertanews.it Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggioTempo di lettura: 2 minutiCaserta si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione... Arezzo Tattoo Convention 2026, due giornate dedicate all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporaneaArezzo, 4 marzo 2026 – Arriva Art26 – Arezzo Tattoo convention 2026 il 7-8 marzo 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio con ingresso gratuitoLa città si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione della Caserta Tattoo Convention, in programma il 10, 11 e 12 aprile 2026 presso il ... casertanews.it Caserta Tattoo Convention, decima edizione all’A1Expò: tre giorni di tatuaggi con ingresso gratuitoScopri tutti i dettagli riguardo Caserta Tattoo Convention, decima edizione all’A1Expò: tre giorni di tatuaggi con ingresso gratuito . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com