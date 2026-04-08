Caserta Tattoo Convention | la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio

Caserta si appresta a ospitare la decima edizione della Caserta Tattoo Convention, un appuntamento dedicato all’arte del tatuaggio. L’evento si svolgerà nel centro espositivo della città e vedrà la partecipazione di numerosi artisti provenienti da diverse regioni. Durante la manifestazione, saranno presentate esposizioni di lavori, workshop e competizioni tra professionisti del settore. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel fine settimana.

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione della Caserta Tattoo Convention, in programma il 10, 11 e 12 aprile 2026 presso il polo fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud). Un traguardo importante per una manifestazione che, in dieci anni, ha trasformato la città in un punto di riferimento globale per il mondo del tatuaggio. Ideata da Federico Pilerci, fondatore dello studio Non Solo Tattoo di Caserta, la convention si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del settore. Saranno oltre 350 artisti nazionali e internazionali a prendere parte all’evento, offrendo al pubblico tre giorni immersivi all’insegna della creatività, dello stile e dell’innovazione artistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggio Arezzo Tattoo Convention 2026, due giornate dedicate all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporaneaArezzo, 4 marzo 2026 – Arriva Art26 – Arezzo Tattoo convention 2026 il 7-8 marzo 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. Leggi anche: Milano Tattoo Convention. L’arte, i colori e...Mourinho Caserta Tattoo Convention presso il Golden TulipCaserta Tattoo Convention presso il Golden Tulip. Tre giorni dedicati agli appassionati di tatuaggi. Tantissimi professionisti, 130 artisti nazionali ed internazionali, si sono dati appuntamento al ... casertakeste.it Caserta Tattoo Convention: all’A1Expò una tre giorni dedicata ai tatuaggiDa venerdì 11 a domenica 13 aprile, nel quartiere fieristico A1Expò di Caserta Sud, in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista, si terrà la nona edizione del Caserta Tattoo Convention, un ... pupia.tv