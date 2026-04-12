Chivu lancia frecciate | Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions

Un ex calciatore ha commentato la situazione della lotta per lo scudetto, affermando che potrebbe essere considerata chiusa. Ha anche detto che, come altri suoi ex colleghi, si concentra ora sulla qualificazione alla Champions League, evitando di parlare di altri obiettivi di classifica. Queste dichiarazioni sono state riportate da un sito di notizie sportive e riguardano il dibattito attuale nel calcio italiano.

Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions». Le parole del tecnico dell’Inter. Intervenuto dopo Como Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così la vittoria ottenuta ai microfoni di Dazn. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata EMOZIONI – « Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante, e lo hanno fatto vedere nel primo tempo con la mobilità, con le pressioni fatte ad una certa intensità. Avevamo fatica a trovare le vie d’uscita ed eravamo un po’ molli in difesa. Poi siamo andati sotto di due gol, abbiamo reagito subito trovando un gol importante che ci ha dato fiducia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn Cosa prova?...

Chivu a Dazn: «Vittoria di carattere e maturità, nel primo tempo eravamo rimasti sorpresi. Rispondo come fanno i miei colleghi dicendo che…»di Giuseppe ColicchiaL’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Como...