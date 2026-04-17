Un ex calciatore si confronta con le proprie esperienze nel mondo del calcio, mostrando abilità nel gestire le interviste e le dichiarazioni pubbliche. Le sue parole suggeriscono un atteggiamento di protezione nei confronti della squadra e una certa strategia comunicativa. In alcune occasioni, sembra aver assunto un ruolo di difensore, evitando di alimentare tensioni o polemiche. La sua presenza nello spogliatoio viene descritta come quella di un custode, più che di un protagonista in prima linea.

"Non sono un fesso", come è stato giustamente detto e scritto, ha riportato subito alla memoria il famoso "Non sono un pirla" di José Mourinho. Una frase studiata quella del portoghese, che ama preparare le conferenze con la stessa cura con cui studia le partite: così come una battuta per nulla casuale è apparsa quella di Chivu. Che dal maestro del Triplete non ha mutuato soltanto il gusto della battuta. Perché da certi personaggi, così importanti e che hanno fatto la storia del calcio, si impara sempre tanto. Giorno dopo giorno. L’arte della comunicazione e non solo. Certo è che, con due caratteri apparentemente così lontani - più...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu come Mou? Né fesso, né pirla, ma custode dello spogliatoio

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