Il fascino dell’ombra | Ester Montalto all' Astra di Como con una doppia proiezione

Il Cinema Astra di Como ospiterà due proiezioni del film “Il Fascino dell’Ombra”, diretto da Ester Montalto. Le proiezioni sono programmate per domenica 3 maggio e domenica 10 maggio, entrambe alle ore 21. Il film sarà presentato in doppia sessione, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere l’opera in due occasioni diverse.