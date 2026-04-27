Il fascino dell’ombra | Ester Montalto all' Astra di Como con una doppia proiezione
Il Cinema Astra di Como ospiterà due proiezioni del film “Il Fascino dell’Ombra”, diretto da Ester Montalto. Le proiezioni sono programmate per domenica 3 maggio e domenica 10 maggio, entrambe alle ore 21. Il film sarà presentato in doppia sessione, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere l’opera in due occasioni diverse.
Arriva sul grande schermo “Il Fascino dell’Ombra”, il nuovo film diretto da Ester Montalto, in programma al Cinema Astra di Como in due appuntamenti speciali: domenica 3 maggio e domenica 10 maggio, alle ore 21.00.Ambientato in un elegante contesto sospeso tra epoche e suggestioni, il film.🔗 Leggi su Quicomo.it
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