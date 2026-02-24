Calciomercato Lazio l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina | a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime
La Lazio rischia di perdere due giocatori chiave a causa di offerte importanti arrivate dall’estero. Le trattative sono in corso, e le società interessate hanno già fatto delle proposte concrete. I due calciatori, entrambi titolari, potrebbero partire già a giugno, lasciando un vuoto nel reparto offensivo e a centrocampo. La società sta valutando le mosse da adottare, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La finestra di mercato si avvicina rapidamente.
Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica!Brambilla deve fare a meno di due titolari contro il Pontedera a causa di squalifiche, conseguenza di ammonizioni nel turno precedente.
Sarri Lazio, separazione a giugno? Questi due club di A restano alla finestra. C’è un fattore destinato a diventare decisivoL’eventuale separazione tra Sarri e la Lazio a giugno tiene banco, mentre Atalanta e Fiorentina restano alla finestra.
CALCIOMERCATO LAZIO - L'arrivo a Fiumicino del nuovo attaccante biancoceleste Daniel Maldini
Lazio, Romagnoli vuole l'ok per andare in Qatar da Mancini: le ultime news di mercatoIl mercato della Lazio può vivere uno scossone in uscita. Il capitano, Alessio Romagnoli, sta spingendo per trasferirsi in Qatar, all'Al-Sadd, la squadra allenata da Roberto Mancini, pronta a mettere ... sport.sky.it
#Calcio #Eccellenza #GironeB #Lazio #Mercato #CalcioMercato #Innesto #Terracina #Porta #Portieri Eccellenza, Calciomercato: nuovo innesto tra i pali del Terracina - facebook.com facebook
Calciomercato #Lazio Ecco le mosse in difesa x.com