Calciomercato Lazio l’ombra di una doppia cessione pesante si avvicina | a giugno questi due big potrebbero lasciare Formello! Ultimissime

La Lazio rischia di perdere due giocatori chiave a causa di offerte importanti arrivate dall’estero. Le trattative sono in corso, e le società interessate hanno già fatto delle proposte concrete. I due calciatori, entrambi titolari, potrebbero partire già a giugno, lasciando un vuoto nel reparto offensivo e a centrocampo. La società sta valutando le mosse da adottare, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La finestra di mercato si avvicina rapidamente.

