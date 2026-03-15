Oggi a Follonica, l’associazione Piccolo cineclub Tirreno organizza due proiezioni in prima visione assoluta nel pomeriggio e in serata nella sala Tirreno. La pellicola scelta si intitola

FOLLONICA Oggi alle 18 e alle 21.30 l’associazione Piccolo cineclub Tirreno, nella sala Tirreno, organizza una doppia proiezione in prima visione assoluta di un film importante e necessario – " La voce di Hind Rajab ". Diretto da Kaouther Ben Hania, sarà in gara alla notte degli Oscar 2026 domani per la vittoria premi della categoria miglior film internazionale. L’ingresso non sarà solo per i soci, visto lo scopo benefico dell’evento, ma aperto a tutti con un contributo minimo richiesto di 5 euro. Per partecipare, a causa di un numero limitato di posti, è raccomandata la prenotazione da effettuare contattando il numero 3393880312. Il ricavato sarà devoluto a Progetto Rifqa Odv e a ’ Un ponte per ’, che si occupano, nel territorio di Gaza, di aiutare la popolazione e di organizzare progetti a sostegno dei palestinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La voce di Hind Rajab", doppia proiezione

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